Полузащитник Корентен Толиссо точно покинет клуб по окончании сезона, утверждает Bayern & Germany со ссылкой на инсайдера Кристиана Фалька.

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Чемпион мира летом станет свободным агентом, а Бавария не смогла договориться о новом контракте. 4 года назад мюнхенцы заплатили 40 млн евро за звезду Лиона, однако травмы помешали ему открыться на полную. В текущем сезоне Толиссо провел всего 3 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Похожий сценарий может произойти с Кингсли Команом, но на год позже. Вингер также не спешит подписывать новый контракт, поэтому вероятна продажа, чтобы получить хоть какую-то компенсацию.

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