Бавария одержала легкую победу над Реалом на Международном кубке чемпионов

Бавария обыграла Реал в рамках поединка Международного кубка чемпионов. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Международный кубок чемпионов

Бавария – Реал – 3:1

Голы: Толиссо, 15 Левандовски, 67, Гнабри, 69 – Родриго, 85

В матче первого тура Международного кубка чемпионов Бавария на последних минутах уступила Арсеналу. Для Реала участие в турнире начинается отчетным поединком против мюнхенцев.

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Мюнхенцы вышли вперед уже на 15-й минуте. Толиссо завершал комбинацию "ротэн", с первым ударом Куртуа справился, однако француз был первым на добивании.

В середине второго тайма Бавария забила еще дважды за 2 минуты. Сначала Роберт Левандовски деклассировал защитников мадридцев, а позже Серж Гнабри расстрелял ворота Наваса.

Реал смог отквитать один мяч в конце встречи благодаря Родриго, который изысканно исполнил штрафной удар.

Отметим, что Андрей Лунин так не появился на поле, просидев весь матч на скамейке запасных "сливочных".

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Свои следующие поединки в рамках Международного кубка чемпионов обе команды проведут 24 июля. Бавария встретится с Миланом, а Реал будет противостоять лондонскому Арсеналу.