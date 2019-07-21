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Бавария одержала легкую победу над Реалом на Международном кубке чемпионов

08:26 163 Читати українською
Бавария одержала легкую победу над Реалом на Международном кубке чемпионов
Бавария – Реал: 20 июля 2019: счет и обзор матча

Бавария обыграла Реал в рамках поединка Международного кубка чемпионов. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Бавария
3
3 : 1
1
Реал Мадрид
03:00 21:07:2019
завершено
 

Международный кубок чемпионов

Бавария – Реал – 3:1

Голы: Толиссо, 15 Левандовски, 67, Гнабри, 69 – Родриго, 85

В матче первого тура Международного кубка чемпионов Бавария на последних минутах уступила Арсеналу. Для Реала участие в турнире начинается отчетным поединком против мюнхенцев.

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Мюнхенцы вышли вперед уже на 15-й минуте. Толиссо завершал комбинацию "ротэн", с первым ударом Куртуа справился, однако француз был первым на добивании.

В середине второго тайма Бавария забила еще дважды за 2 минуты. Сначала Роберт Левандовски деклассировал защитников мадридцев, а позже Серж Гнабри расстрелял ворота Наваса.

Реал смог отквитать один мяч в конце встречи благодаря Родриго, который изысканно исполнил штрафной удар.

Отметим, что Андрей Лунин так не появился на поле, просидев весь матч на скамейке запасных "сливочных".

Лунин может уйти в аренду – Реал подыскал для украинца неплохой вариант

Свои следующие поединки в рамках Международного кубка чемпионов обе команды проведут 24 июля. Бавария встретится с Миланом, а Реал будет противостоять лондонскому Арсеналу.

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