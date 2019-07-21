Бавария одержала легкую победу над Реалом на Международном кубке чемпионов

Бавария обыграла Реал в рамках поединка Международного кубка чемпионов. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".
Международный кубок чемпионов
Бавария – Реал – 3:1
Голы: Толиссо, 15 Левандовски, 67, Гнабри, 69 – Родриго, 85
В матче первого тура Международного кубка чемпионов Бавария на последних минутах уступила Арсеналу. Для Реала участие в турнире начинается отчетным поединком против мюнхенцев.
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Мюнхенцы вышли вперед уже на 15-й минуте. Толиссо завершал комбинацию "ротэн", с первым ударом Куртуа справился, однако француз был первым на добивании.
В середине второго тайма Бавария забила еще дважды за 2 минуты. Сначала Роберт Левандовски деклассировал защитников мадридцев, а позже Серж Гнабри расстрелял ворота Наваса.
Реал смог отквитать один мяч в конце встречи благодаря Родриго, который изысканно исполнил штрафной удар.
Отметим, что Андрей Лунин так не появился на поле, просидев весь матч на скамейке запасных "сливочных".
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Свои следующие поединки в рамках Международного кубка чемпионов обе команды проведут 24 июля. Бавария встретится с Миланом, а Реал будет противостоять лондонскому Арсеналу.