Менее чем за неделю до первого четвертьфинала ЛЧ против Интера повреждение получил последний оставшийся у Баварии левый защитник Рафаэль Геррейро.

После Нойера, Упамекано, Ито, Дэвиса, Павловича и Комана в список недоступных игроков Баварии также добавилось имя Рафаэля Геррейро, который фактически является единственным левым защитником, до сих пор доступным Венсану Компани.

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Как информирует Gazzetta dello Sport, в среду, 2 апреля, португальский вингер тренировался по индивидуальной программе – его участие в пятничном матче Бундеслиги с Аугсбургом находится под большим сомнением. Также Геррейро может пропустить первый матч с Интером в ЛЧ.

Полузащитник Леон Горецка также поработал в общей группе меньше получаса. Это решение принял тренерский штаб, чтобы игрок был полностью готов на матч с Интером.

Матч Бавария – Интер состоится 8 апреля.

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