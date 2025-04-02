Бавария разваливается на части перед игрой с Интером – переполненный лазарет команды пополнился ещё одним лидером
Менее чем за неделю до первого четвертьфинала ЛЧ против Интера повреждение получил последний оставшийся у Баварии левый защитник Рафаэль Геррейро.
После Нойера, Упамекано, Ито, Дэвиса, Павловича и Комана в список недоступных игроков Баварии также добавилось имя Рафаэля Геррейро, который фактически является единственным левым защитником, до сих пор доступным Венсану Компани.
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Как информирует Gazzetta dello Sport, в среду, 2 апреля, португальский вингер тренировался по индивидуальной программе – его участие в пятничном матче Бундеслиги с Аугсбургом находится под большим сомнением. Также Геррейро может пропустить первый матч с Интером в ЛЧ.
Полузащитник Леон Горецка также поработал в общей группе меньше получаса. Это решение принял тренерский штаб, чтобы игрок был полностью готов на матч с Интером.
Матч Бавария – Интер состоится 8 апреля.
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