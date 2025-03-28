Мюнхенская Бавария требует объяснений от Федерации футбола Канады после серьезной травмы Альфонсо Дэвиса во время матчей сборной.

По информации The Guardian, защитник Баварии и сборной Канады получил разрыв связок в поединке Лиги наций КОНКАКАФ против США (2:1) и выбыл до конца сезона. 24-летний канадец вынужден был покинуть поле уже на 12-й минуте игры, а после 12-часового перелета оказалось, что травма значительно серьезнее, чем предполагалось.

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"Мы требуем полного расследования от Канадской футбольной ассоциации и оставляем за собой право на юридические действия", – заявил генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен.

Это горько для нас, и так не должно быть. Мы хотим узнать, что произошло на самом деле. Дэвис жаловался на усталость после предыдущего матча, но все равно играл. Это было на грани риска. Мы – работодатели, мы платим игрокам, поэтому имеем право знать, что происходит", – подытожил спортивный директор клуба Фройнд.

Напомним, Альфонсо Дэвис провел в этом сезоне за Баварию 31 матч во всех турнирах и отметился 3 голами.

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