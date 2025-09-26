Когда-то Вердер был грозной силой в Бундеслиге. Бременцы могли дать бой даже в Мюнхене и отбирали у “рекордмайстера” чемпионство, однако те времена уже давно прошли. В предыдущих 10 матчах одержали 8 побед, подавляющее количество из которых оказалась разгромной. Исключением не стала и первая встреча в текущем чемпионате.

Подопечные Венсана Компани нанесли более 20 ударов, провели 40 касаний в штрафной и наиграли почти на три ожидаемых гола. Имя триумфатора определилось еще до перерыва. На 21-й минуте счет был открыт: Олисе выполнил кросс в центр штрафной, И пробил пяткой, а мяч рикошетом от колена Диаса влетел под левую стойку – 1:0!

На 44-й же минуте Кейн, который запорол кучу моментов, заработал на себе пенальти. Харри сам же отправился его исполнять, легко разведя голкипера и мяч по разным углам. 2:0!

Через 19 минут после перерыва дело дошло и до 3:0. Лаймер запустил передачу на ход Диасу, тот сместился с левого фланга в штрафную и попытался пробить, но колумбийца накрыли. Сфера отскочила на Кейна – а тот с 11-ти метров провел свой 10-й гол в текущем чемпионате. Никто и никогда не забивал в Бундеслиге 10 голов за 5 туров!

Точку в противостоянии поставил Лаймер, который на 88-й минуте получил проникающий пас от Бишофа и прошил Хейна с острого угла. 4:0! Бавария празднует пятую подряд победу и остается на вершине таблицы, набрав максимум очков. Вердер держится в одном зачетном балле от зоны вылета.

