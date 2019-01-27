РБ Лейпциг на выезде уничтожил Фортуну: 19 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В матче 19 тура Бундеслиги Бавария разнесла Штутгарт несмотря на роскошный гол Дониса, РБ Лейпциг не оставил шансов Фортуне. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 19 тур

Бавария – Штутгарт – 4:1

Голы: Алькантара, 5, Гентнер, 55, (аг), Горецка, 71, Левандовски, 84 – Донис, 26

Нереализованный пенальти: Левандовски, 65

Фортуна – РБ Лейпциг – 0:4

Голы: Поульсен, 2, 16, Конате, 9, Лаймер, 68

Мюнхенцы в самом дебюте поединка повели в счете, Левандовски сбросил мяч свободному Алькантаре, который метров с 12 точно пробил в ближний угол. Бавария продолжала владеть инициативой, но Штутгарт сумел сравнять счет. И сделал это в невероятном стиле: после скидки Гентнера донес немного подработал мяч и роскошно пробил в дальнюю девятку. Но во втором тайме мюнхенцы сделали свое дело. Сначала Гентнер забил в собственные ворота, а на 65 минуте Левандовски не реализовал пенальти. Горецка через 6 минут все же увеличил преимущество, а точку в матче поставил Левандовски.

РБ Лейпциг на выезде разбил Фортуну. Результат был взят в первые 16 минут. Поульсен уже на 2 минуте открыл счет, на 9 отличился Конате, а на 16 дубль оформил Поульсен. После этого Фортуна больше владела мячом, однако никаких дивидендов им это не принесло. А РБ Лейпциг увеличил разрыв в счете во втором тайме, Лаймер поставил точку в матче.



Благодаря этой победе Бавария набрала 42 очка и вернулась на второе место, а Штутгарт с 14 пунктами остался на 16 позиции. РБ Лейпциг набрал 34 очка благодаря этой победе и расположился на 4 позиции, Фортуна с 21 пунктом осталась на 14 строчке.