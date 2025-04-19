В субботу, 19 апреля, в 30-м туре чемпионата Германии состоялся ряд матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 30-й тур

Хайденхайм – Бавария – 0:4

Голы: Кейн, 13, Лаймер, 19, Коман, 36, Киммих, 56

РБ Лейпциг – Хольштайн – 1:1

Голы: Шешко, 74 (п.) – Мачино, 44

Вердер – Бохум – 1:0

Гол: Вайзер, 80

Удаление: Сиссоко, 86 (Бохум, вторая желтая карточка)

Майнц – Вольфсбург – 2:2

Голы: Сон, 37, Кор, 40 – Арнольд, 3, Вавро, 89

Фрайбург – Хоффенхайм – 3:2

Голы: Хёлер, 28, Доан, 36, 57 – Бультер, 45+2, Крамарич, 45+5

Унион Берлин – Штутгарт – начало матча в 19:30

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Бавария после вылета из Лиги чемпионов оторвалась на Хайденхайме. Мюнхенцы на выезде отгрузили в ворота соперника четыре сухих гола и оставили его в зоне переходных матчей. "Ротен", в свою очередь, набрали 72 очка и оторвались от Байера уже на 9 пунктов.

РБ Лейпциг на своем поле неожиданно уступил Хольштайну. Аутсайдер Бундеслиги борется за выживание, поэтому постарался создать "быкам" максимум проблем. Мачино сумел забить хозяевам "в раздевалку" и лишь пенальти в середине второго тайма спас РБ Лейпциг от позора. В результате, подопечные Марко Розе упустили шанс подняться в топ-3 и остались четвертыми.

Вердер лишь на последних минутах вырвал победу у Бохума. Худшая команда Бундеслиги остается главным претендентом на вылет, а вот бременцы вплотную приблизились к зоне еврокубков.

Майнц не смог дожать Вольфсбург, пропустив в конце встречи и через волевую победу Фрайбурга над Хоффенхаймом не смог обойти последнего в турнирной таблице, оставшись шестым.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ