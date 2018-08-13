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Бавария разбомбила Айнтрахт в матче за Суперкубок Германии

12 августа 23:26 52 Читати українською
Бавария разбомбила Айнтрахт в матче за Суперкубок Германии
Левандовски забивает второй гол в ворота Айнтрахта - Твиттер ФК Бавария

В матче за Суперкубок Германии Бавария разгромила Айнтрахтом. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Бавария сразу же захватила мяч под контроль и методично атаковала ворота Реннова. Первого гола пришлось ждать недолго: Киммих заметил Левандовски в штрафной и прекрасно навесил, а Роберт без проблем переправил мяч в ворота. Уже через 5 минут поляк оформил дубль, на этот раз забив после подачи с углового от Роббена.

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Во второй половине матча Бавария продолжала доминировать. Удар Роббена потянул Реннов, а вот с ударом Левандовски с линии штрафной не смог справиться, пропустив под собой. Айнтрахт активизировался в атаке, пытаясь забить гол престижа, однако получил в свои ворота четвертый гол, Коман буквально внес мяч в ворота после прострела Алабы. На 70 минуте на поле заварилась стычка из-за удара Абрахама локтем в лицо Левандовски. Однако ни красной карточки защитнику (только желтая), ни желтых для Рибери или Левандовски, которые активно толкали соперников, судья не показал.

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А добил Айнтрахт Тьягу Алькантара, забив в почти пустые ворота после прекрасного прорыва и передачи от Кингсли Комана. 0:5 более чем убедительный реванш за поражение в финале Кубка Германии.

Суперкубок Германии 2018/19

Айнтрахт – Бавария – 0:5

Голы: Левандовски, 21, 26, 54, Коман, 63, Алькантара, 85

Суперкубок Германии

Айнтрахт Франкфурт - Бавария: Воскресенье 12 августа 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
0 : 5
Бавария
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Бавария Бавария Германия Айнтрахт Франкфурт - Бавария Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Суперкубок Германии
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