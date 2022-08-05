Традиционно новый сезон в Германии открывает чемпион предыдущей кампании. Соперник у Баварии был достойным – Айнтрахт выиграл Лигу Европы 2021/22, благодаря чему получил прямую путевку в Лигу чемпионов. Франкфуртцы регулярно доставляют проблемы мюнхенцам на протяжении последних лет – ряд побед в чемпионате (одна из них привела к отставке Нико Ковача), а также триумф в финале Кубка Германии 2017/18.

Садио Мане – самый знаменитый летний новичок Баварии – вышел с первых минут. Нападающий дебютировал еще на прошлой неделе в поединке Суперкубка Германии против РБ Лейпциг (5:3) и сразу же забил гол. Де Лигт, Мазрауи и Гравенберх оказались в запасе. В стартовом составе Айнтрахта оказался перебравшийся из ПСВ экс-звезда Баварии Марио Гетце.

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Первые минуты запомнились перфомансом фанатов Айнтрахта, устроивших эффектное дымовое шоу за воротами Кевина Траппа. Не исключено, что это поспособствовало быстрому голу гостей. На 5-й минуте Киммих классным ударом со штрафного вывел Баварию вперед. Все ждали подачи, а хавбек мюнхенцев хитро пробил в ближний угол и застал Траппа врасплох.

На 11-й минуте счет стал 0:2. Павар был первым на подборе и влупил в дальний. Интрига в Бундеслиге жила совсем недолго – команда Нагельсманна ясно продемонстрировала, что и без Роберта Левандовски остается главным фаворитом сезона. Айнтрахт мог быстро сократить отставание, но перекладина сыграла за Баварию.

В середине тайма "ротен" могли забивать третий гол, но Мюллер умудрился попасть в штангу пустых ворот. Правда, не слишком удачный пас отдал и Гнабри, который слабо покатил партнеру. Веселая игра – Айнтрахт не реализовал выход один на один, а в следующей атаке Баварии Мусиала пробил в перекладину.

What a miss Muller pic.twitter.com/0Qvs534T5K — Josh (@_joshb67) August 5, 2022

Однако во второй половине тайма действующий победитель Лиги Европы поплыл. До перерыва Бавария забила еще трижды – Мане, Мусиала и Гнабри довели счет до 0:5. Шок для болельщиков во Франкфурте. Полное доминирование гостей, хотя и "орлы" имели шансы, чтобы забить, но упустили свои возможности. Но то, что творилось в обороне Айнтрахта, нельзя назвать даже провалом. Ужас, фиаско, апокалипсис – это было еще хуже. Кроме пяти пропущенных, Бавария еще дважды не забила в пустые ворота (Мюллер и Мане).

После перерыва Айнтрахт таки сократил отставание, но не без помощи Мануэля Нойера. Кипер решил включить режим Зидана за пределами штрафной и потерял мяч. Коло-Муани воспользовался опрометчивостью вратаря и поразил пустые ворота.

Here’s Manuel Neuer doing Manuel Neuer things in case you hadn’t seen. pic.twitter.com/UUcgOIJDLi — The European Football Express (@TheEuroFE) August 5, 2022

Но Бавария все же восстановила преимущество в 5 мячей. Мусиала оформил дубль, протолкнув мяч мимо Траппа. Этот гол стал последним в матче. 1:6 – эффектный старт Бундеслиги 2022/23.

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