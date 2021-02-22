Юрген Клопп в свое время мог возглавить не дортмундскую Боруссию, а заклятого врага – Баварию.

"Я частично ответственен за то, что Клинсманн стал тренером Баварии. К сожалению, это вообще не сработало. Конечно, Юрген был связан с нашим клубом, но это не помогло. Решение получилось неудачным для обеих сторон.

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Тогда же Ули Хенесс вел переговоры с Клоппом. Нам пришлось все решать очень быстро, поэтому сделали ставку на Клинсманна. Очень жаль, что так получилось", – цитирует председателя правления Баварии Карла-Хайнца Румменигге Goal.

Напомним, летом 2008 года Клинсманн возглавил Баварию, а Боруссия Д пригласила Клоппа из Майнца. Первый не продержался в Мюнхене даже до конца сезона, а вот второй стал легендой "шмелей", добыв два чемпионства и выведя команду в финал Лиги чемпионов 2012/13.

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