Бавария рассматривает три сценария по трансферу Сане

Травма вингера Манчестер Сити Лероя Сане серьезно повлияла на его потенциальный переход в Баварию.

Пока Лерой Сане ожидает на операцию, руководство Баварии решает, каким образом можно подписать 23-летнего немца, сообщает Sport Bild.

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Первый вариант – это на фоне травмы вингера предложить Манчестер Сити меньшую сумму, чем требуют англичане (145 млн евро) и закрыть трансфер уже к осени.

Также действующий чемпион Германии размышляет над переносом трансфера на зиму или на следующее лето. Последний вариант является рискованным, ведь до того времени Сане может переподписать новый контракт с "горожанами".

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Напомним, Лерой получил тяжелую травму и по предварительным данным пропустит 6-8 месяцев.