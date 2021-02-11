"Победа станет для нас рекордом – Бавария уже завоевала пять титулов, и это шанс выиграть шестой трофей в сезоне. Историческое достижение для клуба.

Нойер установил очередной рекорд Бундеслиги – голкипер Баварии подтвердил статус "ночного ужаса" Герты

Те, кто был в команде в 2013 году, знают, что это особое чувство – сыграть в финале клубного чемпионата мира и победить. Это было прекрасно, с теплом вспоминаю то время, когда мы вместе достигли успеха", – рассказал Нойер.

Напомним, за трофей клубного ЧМ Бавария сразится с мексиканским Тигресом. Матч состоится сегодня, 11 февраля, начало в 20:00.

Бавария вышла в финал Клубного ЧМ, выбив Аль-Ахли – Левандовски готовится к битве с Жиньяком, а турнир навевает грусть