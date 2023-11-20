Бавария должна сыграть с Тоттенхэмом два товарищеских матча. Лондонский клуб получит всю выручку.

В рамках сделки по трансферу форварда сборной Англии Харри Кейна из Тоттенхэма в Баварию мюнхенский клуб согласился сыграть со "шпорами" два товарищеских матча. Как информирует инсайдер Максимилиан Кох, Бавария согласилась на это условие для того, чтобы трансферная стоимость Кейна не превысила 100 млн евро.

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Сообщается, что согласно договору между двумя клубами, выручка с обоих контрольных встреч достанется лондонскому клубу. При этом на данный момент даты и места проведения обоих матчей неизвестны.

Ранее сообщалось, что Кейн обошёлся Баварии с 100 млн евро. Ещё 20 млн евро Тоттенхэм может получить в виде бонусов.

По итогам 11 туров Бундеслиги Кейн является лучшим бомбардиром турнира. На его счету 17 мячей.

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