Бавария расписала ничью с РБ Лейпциг – равная битва лидеров Бундеслиги

Лучшие команды Германии не определили сильнейшего (0:0) в центральном матче 21 тура Бундеслиги. Обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Лейпциг стал осенним чемпионом Бундеслиги, но сразу после паузы потерял лидерство. На вершину запрыгнула Бавария, которая набрала прекрасную форму с ярким результативным футболом. Все предыдущие выезды на Альянц-Арену завершались "сухими" поражениями РБ. Сегодня Юлиану Нагельсманну тоже не прогнозировали ничего хорошего, однако этот поединок был определяющим для него в попытках навязать Мюнхену борьбу за чемпионство.

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В составе Лейпцига с первых минут появились два новичка – Дани Ольмо и Анхелиньо. Они хорошо проявили себя на неделе в Кубке Германии, хотя и не спасли команду от вылета. Ханси Флик, в свою очередь, не подготовил с первых минут никаких сюрпризов. Дополнительной интриги наводило противостояние лучших бомбардиров чемпионата – Тимо Вернера и Роберта Левандовски.

Лейпциг в схеме с тремя центрбеками сел в глубокую оборону, а Бавария закрепилась на чужой половине с мячом. Хозяева доминировали, но моменты создавали преимущественно со стандартов. Тьяго Алькантара издалека пытался забросить в "девятку", но Петер Гулачи дотянулся. Хорошо работали мюнхенские фланги – Альфонсо Дэвис и Бенжамен Павар поставляли опасные кроссы в штрафную.

Владение Баварии доходило до 80%, тогда как Лейпциг пытался очень быстро переходить в атаку. По сути, все сводилось к забросам на ход Кристоферу Нкунку. Во второй половине первого тайма гости несколько изменили стратегию, включив высокий прессинг. Бавария уже не могла так свободно разыгрывать мяч, появились ошибки. "Быки" пытались ими воспользоваться, однако моментов все равно было мало: неточный удар Тимо Вернера и подключение Лукаса Клостерманна.

Бавария перед отдыхом могла выйти вперед, когда острую атаку на двух организовали Томас Мюллер и Роберт Левандовски – поляк на дальней штанге не замкнул подачу. А после перерыва игра раскрылась. Лейпциг с энтузиазмом большими силами побежал вперед, Марсель Забитцер и Тимо Вернер едва не открыли счет.

"Ротен" приняли этот вызов и начали пользоваться разрывами в оборонных порядках гостей. Томас Мюллер отдал тонкий пас в штрафную площадь на Роберта Левандовски, а того сбили защитники – пенальти. VAR проверил ситуацию и увидел офсайд у форварда, поэтому 11-метровый пробить было не суждено.

Теперь уже Бавария высоко прессинговала, а РБ искал возможности воспользоваться высокой линией обороны. Такой шанс возник на 63-й минуте, когда Кристофер Нкунку вместе с Тимо Вернером вдвоем выбежали на ворота. Француз принял роскошный заброс из глубины и вырезал идеальный пас партнеру, однако Вернер все испортил – ударом в касание чудом не попал в цель!

Ханси Флик усилил свою атаку Фелиппе Коутиньо, а Юлиан Нагельсманн выпустил на поле Патрика Шика. Замена РБ оказалась более полезной: бразилец запорол несколько выпадов неточными передачами, а чех угрожал грамотными открывания в чужой штрафной. Впрочем, главный эпизод концовки встречи возник у ворот гостей.

Леон Горетцка через центр разорвал оборону Лейпцига "стеночкой" с Робертом Левандовски. Он оказался один на один с Петером Гулачи, но переиграть голкипера не сумел. Грандиозный сейв венгра сохранил для гостей ничью. Финальный свисток зафиксировал счет 0:0. Команды остались на вершине Бундеслиги. Бавария первая – 43 очка, РБ Лейпциг второй – 42 пункта.

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