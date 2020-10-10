Бавария осуществила попытку подписать центрального полузащитника мадридского Реала Федерико Вальверде во время летнего трансферного окна, сообщает Marca.

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По информации издания, после продажи Тьяго Алькантары в Ливерпуль 18 сентября мюнхенцы обратились в Реал о возможности приобретения 22-летнего уругвайца. Однако мадридский клуб и сам футболист даже не стали рассматривать такой вариант. В конце концов, в немецкий клуб перешел хавбек Эспаньола Марк Рока.

Напомним, Реал купил Вальверде у Пеньяроля летом 2016 года за 5 млн евро. В составе "сливочных" игрок провел 73 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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