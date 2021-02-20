Бавария пыталась подписать Педри – Барселона была однозначной
Мюнхенский гранд пробовал усилить линию полузащиты игроком "блаугранас".
"Ротен" хотели подписать хавбека каталонцев в летнее трансферное окно 2020 года, сообщает Mundo Deportivo.
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По информации источника, Бавария предлагала за Педри солидную сумму – речь шла о 40 млн в евровалюте. Интересно, что Барселона категорически отказалась продавать хавбека за такие деньги, хотя приобрела таланта только за 10 млн в Лас-Пальмаса.
Заметим, что в текущем сезоне 18-летний атакующий хав провел в футболке "блаугранас" 34 матча во всех турнирах, отличился 3 голами и 4 ассистами.
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