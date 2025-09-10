Бавария пыталась заполучить Ламина Ямаля в 2022 году. Об этом рассказал журналист Bild Кристиан Фальк в своей новой книге Transfer-Insider.

В феврале 2022 года руководители Баварии в лице спортивного директора Хасана Салихамиджича и технического директора Марко Неппе прилетели в Мадрид на встречу с тогдашним агентом Ямаля Иваном де ла Пеньей. Стороны собирались обсудить возможный переход в мюнхенский клуб Гави, которого также представлял экс-игрок сборной Испании.

Неожиданно в ходе разговора представители Баварии переключились на 14-летнего Ламина Ямаля, который уже тогда тренировался с основной командой Барселоны. По информации Фалька, мюнхенцев настолько впечатлила видеосборка моментов Ламина, что руководство клуба хотело познакомиться с семьей футболиста и заложить основу для возможного трансфера.

Однако спустя несколько месяцев де ла Пенья объявил Салихамиджичу, что интересы Ямаля теперь представляет Жорже Мендеш. Португалец сообщил директору Баварии, что трансфер игрока возможен за сумму около 5 млн евро. В Баварии считали рискованным шагом инвестировать такую сумму в игрока, который не сыграл ни одной минуты на взрослом уровне – вопрос был отложен до лета 2023 года, когда Ямалю исполнится 16 лет.

Однако уже в апреле того года Ямаль дебютировал за "блаугранас" в возрасте 15 лет, а в октябре подписал трехлетний контракт с Барселоной с отступными в 1 миллиард евро.

