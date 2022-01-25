Защитник гладбахской Борусии и сборной Германии Матиас Гинтер может остаться в родном чемпионате.

Ранее "жеребцы" подтвердили, что летом потеряют 28-летнего защитника свободным агентом. Главным претендентом на Гинтера считался Интер, но действующие чемпионы Италии получили серьезного конкурента.

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По информации журналиста Николо Скиры, Бавария начала переговоры по центрбеку. Идея мюнхенцев состоит в том, чтобы подписать Гинтера по завершении нынешнего сезона. Футболисту был предложен контракт на четыре года.

Добавим, что победитель ЧМ-2014 в составе сборной Германии в нынешнем сезоне сыграл за менхенгладбасскую Борусию 20 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

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