Бавария ищет четвертого вингера в команду, который разгрузит во время сезона Гнабри, Сане и Комана. Выбор мюнхенцев упал на Амина Адли из Тулузы, сообщают французские и немецкие журналисты.

В прошлом сезоне Адли стал лучшим игроком чемпионата Франции. Правда, не элитного дивизиона, а Лиги 2. Амин забил 8 голов, но не сумел вытянуть Тулузу в Лигу 1. Он уже общался с Нагельсманном и руководством Баварии. Мюнхен выложит за 21-летнего футболиста 10 млн евро.

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Если трансфер Адли провернуть не удастся, Бавария вернется к старой тактике временного затыкания дыр. В предыдущих сезонах роль четвертого вингера выполняли арендованные Перишич и Коста. А теперь Бавария рассматривает вариант с камбэком Рибери.

Франк не просит большой зарплаты и не требует постоянного места в старте. Он хочет остаться в Италии, однако готов вернуться на год в Мюнхен. У него сохранились прекрасные отношения с руководством клуба.

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