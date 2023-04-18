В Мюнхене удовлетворены игрой канадца и хотят надолго сохранить его в команде. Действующее соглашение Дэвиса рассчитано до лета 2025 года, но у него есть все шансы увеличить его срок.

Бавария хочет главную звезду будущего чемпиона Италии – девушка футболиста настаивает на трансфере

По информации Экрема Конура, Бавария уже подготовила для своей звезды новый контракт на 5 сезонов (до лета 2028-го) Конечно, с повышением зарплаты. Таким образом, клуб пытается уберечь футболиста от посягательств Реала и Манчестер Сити. Оба гранда готовы вмешаться в борьбу за 22-летнего защитника, если тот не продлит контракт.

К слову, в нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис на клубном уровне провел 36 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.