В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария обыграла ПСЖ со счётом 2:0. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Бавария повторно одолела ПСЖ в ответном матче 1/8 финала и заслуженно вышла в следующий этап турнира. Как информирует Opta, этот выход в четвертьфинал стал для мюнхенской команды 21-м в её истории. Ни один другой клуб Европы не доходил до этой стадии Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) так часто.

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Победный мяч в ворота парижан забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Таким образом, пять из шести последних голов Баварии в ворота ПСЖ в Лиге чемпионов забили игроки, которые ранее играли за столичный французский клуб: три мяча на свой счёт записал Шупо-Мотинг, 2 – Коман.

Бавария продолжает оставаться единственной командой в текущем розыгрыше ЛЧ, которая еще не пропускала голов в первых таймах этого турнира.