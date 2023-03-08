ПСЖ встречается с Баварией в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бавария – ПСЖ стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе MEGOGO. Первый матч завершился минимальной победой Баварии. Париж попытается реабилитироваться за домашнее поражение.

ПСЖ приехал в Мюнхен без травмированного Неймара. Перед матчем Париж едва не потерял Маркиньоса – французская пресса написала о повреждении капитана на разминке, однако он все же в старте.

Бавария – ПСЖ: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы команд

Бавария: Зоммер – Станишич, Упамекано, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Коман, Мюллер, Мусиала – Шупо-Мотинг.

Запасные: Ульрайх, Гнабри, Сане, Ваннер, Мане, Сарр, Канселу, Блинд, Гравенберх, Тель, Мазрауи, Ибрагимович.

ПСЖ: Доннарумма – Маркиньос, Рамос, Данилу – Хакими, Витинья, Верратти, Руис, Мендеш – Месси, Мбаппе.

Запасные: Рико, Летелье, Бернат, Санчеш, Мукиеле, Солер, Пембеле, Битшиабу, Заир-Эмери, Гарби, Экитике.

Бавария победила ПСЖ в матче с удалением и двумя отмененными голами Мбаппе