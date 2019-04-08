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Бавария проведет Рибери и Роббену прощальный матч

00:47 8 Читати українською
Бавария проведет Рибери и Роббену прощальный матч
Роббен и Рибери покинуть Баварию

Полузащитники Баварии Арьен Роббен и Франк Рибери проведут прощальный матч в составе мюнхенцев. Оба покинут клуб по окончании сезона.

Сезон 2018/19 станет последним для Роббена и Рибери в футболке Баварии. Уже скоро оба ветераны получат статус свободных агентов и покинут клуб.

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"Франк пришел к нам в 2007 году, Арьен – в 2009-м. У нас было десять выдающихся лет с этим дуэтом. Мы намеренно решили продлить их контракты в прошлом году в знак благодарности. У нас будет прощальный матч с обоими, потому что они это заслужили", – рассказал председатель правления Баварии Карл-Ханйц Румменигге в комментарии Sky.

Роббен и Рибери в составе Баварии выиграли ЛЧ 2012/13, при этом именно голландец стал автором победного гола в ворота Боруссии Д.

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Теги
Трансферы Баварии Бавария Бавария Германия Арьен Роббен Арьен Роббен Франк Рибери Франк Рибери Карл-Хайнц Румменигге
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