Бавария продолжает терять важных игроков – Хамес Родригес травмировал колено

Хавбек Баварии Хамес Родригес получил серьезное повреждение, из-за чего некоторое время не поможет команде.

Хамес Родригес пропустит несколько недель из-за травмы. Клубный врач Баварии Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт сообщил, что во вторник на тренировке колумбиец повредил левый коленный сустав. Лечение и реабилитация начнется только через 10 дней, до тех пор колено Хамеса должно отдохнуть, информирует официальный сайт Баварии.

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В этом сезоне колумбийский полузащитник провел в Бундеслиге 8 матчей, в которых забил 3 гола. Стоит отметить, что Хамес не нашел общего языка с новым главным тренером Баварии Нико Ковачем и даже позволял себе резкие заявления в его адрес. Наставник, в свою очередь, дает Родригесу не много игрового времени, хотя недостаток креативных футболистов в мюнхенцев очевиден. Последний проигранный Класиккер футболист просидел на скамейке запасных.

Напомним, что в Баварии имеет большие проблемы с лазаретом. Травмированы вингеры Кингсли Коман и Арьен Роббен, продолжают восстановление центральные полузащитники Тьяго Алькантара и Корентен Толиссо.

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