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Бавария продолжает терять игроков – Алькантара выбыл на несколько недель

31 октября 14:53 42 Читати українською
Бавария продолжает терять игроков – Алькантара выбыл на несколько недель
Тьягу Алькантара / Фото ФК Бавария

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара не поможет мюнхенцам в ближайших матчах.

Алькантара получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка Германии с Редингхаузеном, в котором мюнхенцы минимально победили соперника (2:1), сообщает официальный сайт клуба.

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Врачи диагностовалы у хавбека разрыв передней внешней связки голеностопа. Точный период восстановления Алькантары неизвестен, испанец пропустит как минимум несколько недель.

В текущем сезоне Бундеслиги Алькантара провел 9 матчей, в которых отметился одним мячом и одним ассистом.

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Теги
Германия Тьяго Алькантара Тьяго Алькантара Бавария Бавария
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