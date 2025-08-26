Бавария продлила соглашение с Deutsche Telekom до лета 2032 года. По данным Sport1.de, соглашение принесет Баварии до 65 миллионов евро в год (до 455 млн евро за весь срок контракта).

Бавария согласовала контракт с изгнанником Челси

Мюнхенский клуб и одна из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний сотрудничают с 2002 года. Новый контракт означает, что к 2032 году партнерство Баварии и Deutsche Telekom продлится уже 30 лет. Основное внимание сотрудничества уделяется мобильной связи и телекоммуникационным технологиям, цифровым фанатским сервисам и развлечениям, а также социальной ответственности.

По условиям предыдущего соглашения, рассчитанного до 2027 года, Deutsche Telekom выплачивала клубу около 50 млн в год.

Бавария забила 6 голов Лейпцигу в матче-открытии Бундеслиги – Кейн сделал хет-трик за 14 минут, Диас оформил 1+2