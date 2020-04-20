toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Бавария продлила контракт с юной звездой

19:30 13 Читати українською
Бавария продлила контракт с юной звездой
Альфонсо Дэвис / ФК Бавария

Пандемия коронавируса и спровоцирована ею пауза в немецкой Бундеслиге не воспрепятствовали мюнхенской Баварии сохранить одного из крупнейших талантов поколения.

19-летний защитник Альфонсо Дэвис подписал новый контракт с мюнхенцами, сообщает официальный сайт клуба.

"Это утопия". Нойер прокомментировал переговоры с Баварией – его интервью вызвало волну возмущения

Новое соглашение рассчитано до 2025 года. Юный канадец стал игроком Баварии два года назад и является одним из открытий сезона 2019/20 в Бундеслиге. Его даже назвали лучшим в составе "ротен" в феврале.

В нынешней кампании Альфонсо Дэвис провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ

blog_ava
Фигу раскритиковал скаутов Реала за упущенный трансфер
00:40
376
Теги
Альфонсо Дэвис Альфонсо Дэвис Бавария Бавария Германия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
16
мин
Брайтон
22:00
Ливерпуль
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук