Бавария продлила контракт с юной звездой

Пандемия коронавируса и спровоцирована ею пауза в немецкой Бундеслиге не воспрепятствовали мюнхенской Баварии сохранить одного из крупнейших талантов поколения.

19-летний защитник Альфонсо Дэвис подписал новый контракт с мюнхенцами, сообщает официальный сайт клуба.

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Новое соглашение рассчитано до 2025 года. Юный канадец стал игроком Баварии два года назад и является одним из открытий сезона 2019/20 в Бундеслиге. Его даже назвали лучшим в составе "ротен" в феврале.

В нынешней кампании Альфонсо Дэвис провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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