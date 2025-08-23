ПСВ официально объявил о подписании 19-летнего воспитанника мюнхенцев. Новичок получил футболку с номером 10 и контракт до лета 2030-го. По информации инсайдеров, сумма трансфера составила 15 млн евро.

Ваннер подавал большие надежды, став самым молодым дебютантом Баварии в истории Бундеслиги (16 лет и 15 дней). Впрочем, мюнхенский клуб так и не поверил в хавбека. За первую команду "ротен" он лишь несколько раз выходил на замену, также были аренды в Хайденхайме и Эльферсберге.

Напомним, ПСВ выиграл прошлый розыгрыш Эредивизи и гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов.

