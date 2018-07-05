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Бавария продала билеты на все домашние и выездные матчи сезона 2018/19

11:49 48 Читати українською
Бавария продала билеты на все домашние и выездные матчи сезона 2018/19
Нико Ковач / ФК Бавария

Бавария подтвердила, что билеты на все домашние и выездные матчи на следующий сезон уже проданы.

Бавария на своем официальном сайте сообщила, что уже все билеты как на домашние, так и на выездные поединки мюнхенского гранда проданы.

Ковач официально представлен в качестве главного тренера Баварии

Речь идет о матчах Бундеслиги. Отдельно билеты будут реализовываться на Кубок Германии и Лигу чемпионов.

"Рекордмайстер" выигрывает чемпионат Германии последние 6 сезонов подряд. Команду этим летом возглавил Нико Ковач.

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Бавария Бавария Германия футбольные фанаты
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