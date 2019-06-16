Бавария приняла предложение Боруссии Д по Хуммельсу

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Булеца и Супряга отправятся в аренду в СК Днепр-1
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Сарри официально покинул Челси и возглавил ЮвентусАнглия — 16:25 123
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"Лунин и Супряга – герои, а Украина достигла вершины мира": европейски СМИ – о победе "сине-желтых" на ЧМ-2019 U-20Сборная Украины — 13:58 1400
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Украина U-20 – Южная Корея U-20: украинцы – чемпионы мира 2019, Лунин, Супряга и Ко феерят, а Петраков всех переигралСборная Украины — 00:55 10695
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"Это – чудо! И это чудо – наше": реакция соцсетей на историческую победу Украины в финале ЧМ-2019 U-20Сборная Украины — 15 июнь 1707