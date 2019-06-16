Бавария приняла предложение Боруссии Д по Хуммельсу

Мюнхенцы не будут удерживать центрбека Матса Хуммельса от возвращения в дортмундскую Боруссию.

Клубы близки к компромиссу по переходу немецкого защитника, информирует Sport Bild.

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Источник утверждает, что мюнхенцы приняли предложение "шмелей" в размере 20 миллионов евро плюс бонусы. Игрок пойдет на снижение зарплаты и будет получать около 10 миллионов евро в год вместо 12-ти. Хуммельс перешел в Баварию именно из Боруссии в 2016 году за 35 млн.

В прошлом сезоне Бундеслиги экс-игрок сборной Германии провел 21 матч, забил 1 гол и отдал одну результативную передачу.

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