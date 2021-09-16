Уникальный комплект разработан по случаю знаменитого Октоберфеста, который в этом году не состоится из-за карантинных ограничений. Бавария оденет эту форму лишь однажды – 18 сентября в рамках 5-го тура Бундеслиги против Бохума.

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"В эти выходные мы должны были услышать: "О'запфт! За мирный Октоберфест!" Но, к сожалению, мюнхенский Октоберфест в этом году не состоится из-за пандемии.

Однако, поскольку Октоберфест является частью баварского образа жизни и прочно вошел в наши сердца, ФК Бавария и Adidas выпускают специальный комплект. Он призван подчеркнуть связь клуба с его домом и традициями", – говорится в сообщении пресс-службы Баварии.

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