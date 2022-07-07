Мюнхенский клуб будет играть на выезде в "бело-золотом" цвете.

Бавария показала новую форму, которую будут одевать футболисты в выездных матчах. Футболки – белые, а эмблема клуба и спонсорские надписи имеют золотой оттенок.

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Такая экипировка сильно контрастирует с прошлогодней – в предыдущем сезоне Бавария приезжала в гости в черной форме с такими же золотыми вкраплениями.