Бавария представила стильную выездную форму на сезон 2022/23
7 июля 17:37 - Читати українською
Мюнхенский клуб будет играть на выезде в "бело-золотом" цвете.
Бавария показала новую форму, которую будут одевать футболисты в выездных матчах. Футболки – белые, а эмблема клуба и спонсорские надписи имеют золотой оттенок.
Челси презентовал форму на сезон 2022/23, отдав шанс легенде клуба
Такая экипировка сильно контрастирует с прошлогодней – в предыдущем сезоне Бавария приезжала в гости в черной форме с такими же золотыми вкраплениями.
Домашнюю форму на сезон 2022/23 мюнхенцы показали давно. Она будет традиционно красной с белыми горизонтальными линиями.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter