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Бавария представила новую форму с океанского пластика

13:28 99 Читати українською
Бавария представила новую форму с океанского пластика
Новая форма Баварии / Фото с сайта клуба

Бавария опубликовала фото новой формы, которую будет использовать в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Новую экипировку мюнхенцев выполнено в сером цвете.

Манчестер Юнайтед представил выездную форму сезона 2018/19

Форма изготовлена из переработанного океанического пластика при поддержке компании Parley for the Oceans, которая занимается сбором пластикового мусора в океанах, сообщает официальный сайт Баварии.

Ранее формы, сделанные из пластика, представили Ювентус, Манчестер Юнайтед, Лос-Анджелес Гэлакси, в 2016 году подобные футболки выпускал Реал.

Теги
Футбольная форма Бавария Бавария Германия
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