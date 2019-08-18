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Бавария представила Кюизонса

14:41 45 Читати українською
Бавария представила Кюизонса
Микаэль Кюизонс / твиттер ФК Бавария

Полузащитник Микаэль Кюизонс официально стал игроком мюнхенской Баварии.

Бавария официально представила Микаэля Кюизонса в статусе нового игрока, передает твиттер мюнхенцев.

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"Я знаю, что трансфер в Баварию – большой шаг для меня, но чувствую себя готовым и горжусь тем, что буду представлять такой великий клуб", – поделился Кюизонс в комментарии официальному сайту "роттен".

Отметим, что контракт игрока с Баварией рассчитан до лета 2024-го года. Неофициальные источники оценивают сумму трансфера в 10 млн евро.

В прошлом сезоне Микаэль Кюизонс сыграл 14 поединков за Боруссию М, забив гол и отдав 2 результативные передачи.

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