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Бавария представила Гнабри

16:48 33 Читати українською
Бавария представила Гнабри
Серж Гнабри / ФК Бавария

Молодой полузащитник Серж Гнабри вернулся в Баварию из аренды в Хоффенхайме.

Бавария на своем официальном сайте представила хавбека Сержа Гнабри.

Мюнхенцы подписали 22-летнего игрока еще прошлым летом, но сезон 2017/2018 немец провел в Хоффенхайме на правах аренды.

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Полузащитник будет выступать на Альянц Арене под 22 номером.

"Я очень горжусь тем, что буду играть за этот клуб. Бавария – это клуб, который каждый знает с детства – клуб, добившийся больших успехов. Для меня честь быть здесь", – сказал Гнабри.

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