Сане хочет остаться в Баварии, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. Согласно источнику, мюнхенский клуб предложил вингеру продлить контракт до лета 2028 года с зарплатой в 10 млн евро. Сейчас Сане зарабатывает вдвое больше, и его контракт завершается грядущим летом.

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Сообщается, что помимо основной зарплаты Лерой сможет получить бонусы в зависимости от успешных выступлений – как своих, так и команды в целом. Всего Сане сможет зарабатывать 14-16 млн евро в год.

В этом сезоне Сане забил 11 голов и оформил 5 ассистов в 37 матчах за Баварию. В его услугах заинтересован Арсенал.

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