Бавария предложила Алабе одну из самых высоких зарплат в клубе – соперник сборной Украины колеблется

Защитник Баварии и сборной Австрии Дэвид Алаба получил щедрое предложение от мюнхенцев.

Боссы Баварии хотят продолжить сотрудничество Дэвидом Алабой, поэтому подсунули ему контракт с зарплатой 15 млн евро в год, сообщает Bild.

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Если 27-летний защитник согласится, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков мюнхенцев вместе с Томасом Мюллером, Мануэлем Нойером и Робертом Левандовси.

По информации СМИ, в услугах Давида заинтересованы Интер и Реал. Напомним, Алаба защищает цвета сборной Австрии, которая является соперником команды Шевченко на групповом этапе Евро-2020.

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