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Бавария предложила 80 млн евро за Пепе – вингера Лилля

21:16 49 Читати українською
Бавария предложила 80 млн евро за Пепе – вингера Лилля
Николя Пепе / соцсети

Мюнхенская Бавария продолжает искать варианты усиления для летнего трансферного окна.

Мюнхенский клуб предлагает за 23-летнего хавбека 80 млн евро, информирует beIN Sports.

Эрнандес переходит за 80 млн, важное соглашение с агентом Вернера – главное о ближайших трансферах Баварии

Также в трансфере заинтересован технический спонсор Баварии Adidas, что может помочь осуществлению сделки.

В нынешнем сезоне Пепе в 29 матчах чемпионата забил 17 мячей и отдал 11 передач.

Теги
Бавария Бавария Германия Николя Пепе Николя Пепе
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