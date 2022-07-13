Бавария стремится заработать на продаже нападающего сборной Польши 50 миллионов евро и еще 10 млн в статусе бонусов, сообщает Bild .

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Ранее Барселона предлагала за Левандовски 50 миллионов. Именно столько сперва требовал мюнхенский гранд. В общем, ожидается, что каталонцам придется потратить на подписание Роберта более 160 миллионов евро с учетом зарплаты, компенсации "ротен" и комиссионных.

Напомним, 33-летний нападающий еще в мае открыто заявил о своем намерении покинуть Мюнхен и присоединиться к Барселоне. Сейчас Роберт вернулся в расположение Баварии для прохождения медосмотра, но находится в ожидании переезда на Камп Ноу.

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