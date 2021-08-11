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Забитцер собрался под крыло Нагельсманна, – журналист

Толиссо не входит в планы тренерского штаба мюнхенцев. Бавария нацелилась на подписание лидера РБ Лейпциг Забитцера за ориентировочно 15 млн евро. Часть средств "ротен" стремятся выручить с продажи Толиссо. Отступные за французского хавбека вполне приемлемые – 10 млн. Летом 2017-го Лион получил за него 41,5 млн в евровалюте.

В сезоне 2020/21 Корентен Толиссо из-за разрыва сухожилия провел лишь 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. В составе мюнхенцев уроженец Роны завоевал 12 трофеев. Он, в частности, приложился к треблу прошлого года.

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