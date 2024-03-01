Канадский бегун Альфонсо Дэвис фанатично стремится перейти в Реал и побуждает Баварию к трансферу.

Бавария готова продать Дэвиса летом этого года за 70 миллионов евро, сообщает Bild. У канадца контракт до лета 2025-го, но переговоры по новому соглашению зашли в тупик.

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Альфонсо просит у Баварии повышения зарплаты до 20 миллионов евро годовых. Мюнхенские боссы готовы выписать максимум 14 млн, что удвоит нынешний оклад фулбека.

По слухам, во время разговоров с Баварией Дэвис четко дает понять, что хочет продолжить карьеру только в Реале. Новое руководство немецкого клуба ни при каких условиях не собирается терять игрока бесплатно.

Альфонсо перешел в Баварию в начале 2019-го и стал одним из лучших левых защитников Европы. Он также эффективно может сыграть на левом фланге атаки. Последние матчи Баварии Дэвис пропустил из-за травмы.