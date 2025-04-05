Мусиала получил структурную травму мышц бедра и пропустит из-за этого до 8 недель, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

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Таким образом, Джамал выбыл до конца сезона, но имеет шанс восстановиться до финала Лиги чемпионов (31 мая, при условии если Бавария сможет туда добраться) и финала четырех в Лиге наций (4-8 июня). Кроме Мусиалы, из-за травм пока недоступны Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис, Дайот Упамекано, Александар Павлович, Тарек Бухманн, Кингсли Коман и Хироки Ито, информирует Transfermarkt.

К слову, Мусиала в текущем сезоне сыграл в 40 матчах за Баварию во всех соревнованиях, в которых отметился 18 голами и 8 ассистами. Transfermarkt оценивает 22-летнего немца в 140 млн евро.

Bad news for FC Bayern: We‘ve been told Jamal #Musiala is expected to be out for up to eight weeks!



He has suffered a structural muscle injury (muscle bundle tear) in his thigh.



Musiala is hoping to be back towards the end of the season for a potential Champions League… pic.twitter.com/5SJsXk8Bwk — Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 5, 2025

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