Бавария потеряла звезду до конца сезона – есть шанс восстановиться к финалам Лиги чемпионов и Лиги наций
Полузащитник Баварии Джамал Мусиала присоединился к целому ряду одноклубников в лазарете.
Мусиала получил структурную травму мышц бедра и пропустит из-за этого до 8 недель, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
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Таким образом, Джамал выбыл до конца сезона, но имеет шанс восстановиться до финала Лиги чемпионов (31 мая, при условии если Бавария сможет туда добраться) и финала четырех в Лиге наций (4-8 июня). Кроме Мусиалы, из-за травм пока недоступны Мануэль Нойер, Альфонсо Дэвис, Дайот Упамекано, Александар Павлович, Тарек Бухманн, Кингсли Коман и Хироки Ито, информирует Transfermarkt.
К слову, Мусиала в текущем сезоне сыграл в 40 матчах за Баварию во всех соревнованиях, в которых отметился 18 голами и 8 ассистами. Transfermarkt оценивает 22-летнего немца в 140 млн евро.
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