Встреча Баварии против Майнца принесла не только поражение, но и кадровые проблемы.

Томасу Тухелю сейчас не позавидуешь. Его команда вылетела из Лиги чемпионов, а в Бундеслиге потеряла лидерство, потерпев разгромное поражение в прошлом туре от Майнца (1:3).

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Но на этом проблемы нового тренера не закончились. Тухель потерял одного из ключевых игроков из-за травмы. Альфонсо Дэвис получил растяжение мышц задней поверхности бедра. Официальный сайт Баварии не сообщает о сроке, на который выбыл защитник, но Bild заявляет, что канадец пропустит минимум шесть недель. Это значит, что до конца сезона мы не увидим Дэвиса на поле. Последний матч мюнхенцы должны провести 27 мая.

В текущем сезоне футболист сборной Канады сыграл в Бундеслиге в 26 матчах. В его активе четыре результативных передачи и один гол.

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