Как сообщил официальный сайт Баварии, в пятницу во время тренировки травмировался молодой полузащитник команды Александар Павлович.

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21-летний хавбек получил перелом костной носовой полости. Ему уже провели операцию, которая, по информации клуба, прошла успешно. Точные сроки восстановления не разглашаются, однако Павлович точно пропустит старт сезона.

Павлович является воспитанником Баварии, в составе которой в прошлом сезоне провел 33 матча, отметился 1 голом и 1 ассистом. Контракт игрока с клубом действует до 2029 года.

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