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Бавария потеряла интерес к Сане – немцы готовят другой громкий трансфер, который спутает карты Ливерпулю

14:38 96 Читати українською
Бавария потеряла интерес к Сане – немцы готовят другой громкий трансфер, который спутает карты Ливерпулю
Лерой Сане и Александр Зинченко / Фото Манчестер Сити

Похоже, вингер Манчестер Сити Лерой Сане не наденет футболку Баварии летом.

В лагере Баварии начали сомневаться, что Лерой Сане сможет вписаться в игру немецкой машины, поэтому решили поискать талантов во внутреннем первенстве, сообщает Kicker.

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Уже не первый раз на радары мюнхенцев попал форвард РБ Лейпциг Тимо Вернер, и сейчас они считают его идеальным вариантом в атакующую линию. Ранее СМИ уверяли, что Ливерпуль готовится летом подписать 24-летнего немца, поэтому между грандами ожидается напряженная борьба.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Вернер провел 25 матчей, в которых отметился 21-м голом и 7-ю ассистами.

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