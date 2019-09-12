Бавария потеряла хавбека из-за травмы – известен срок восстановления

Полузащитник Баварии Леон Горецка не поможет своей команде в нескольких ближайших матчах.
Лазарет Баварии получил пополнение. Леон Горецка был прооперирован в связи с появлением гематомы. По данным Bild, хавбек пропустит от двух недель до месяца. Таким образом 24-летний полузащитник точно не сыграет против РБ Лейпицг, Црвены Звезды и Падерборна.
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"Горецка перенес хирургическое вмешательство, которое было успешным. Надеюсь на его скорое возвращение", – цитирует наставника мюнхенцев Нико Ковача официальный Twitter Баварии.
Заметим, что Горецка еще не сыграл ни одного матча Бундеслиги 2019/20. Бавария после 3-х туров набрала 7 очков и занимает 2 место в чемпионате. Лидирует РБ Лейпциг, у которого 9 баллов.
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