Зюле и Горецка получили травмы бедра, из-за чего не смогут сыграть в поединке против ПСЖ в Париже, сообщает Bild.

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Оба игрока не смогли доиграть первую встречу и были заменены еще в первой половине. Зюле получил разрыв мышцы и будет отсутствовать в течение 2-3 недель. У Горецки обнаружили растяжение бедра, а сроки его восстановления не раскрываются. Не поможет мюнхенцам и Роберт Левандовски, который выбыл на месяц после матча за сборную Польши.

Напомним, Бавария в домашнем поединке уступила ПСЖ (2:3) – дублем в ворота Нойера отличился Мбаппе. Ответный матч состоится уже 13 апреля, начало в 22:00.

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