Альфонсо Дэвис и Дайот Упамекано вернулись из национальных команд с травмами. У канадца диагностировали разрыв крестообразной связки и ожидалось, что он не сыграет до конца сезона. У француза обнаружили незначительное повреждение и надеялись, что Упамекано вернется за несколько недель.

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Впрочем, все оказалось значительно хуже, чем первые выводы. Как сообщает Bild, дополнительное обследование показало, что у Дэвиса повреждение хряща. Альфонсо пробудет в лазарете по меньшей мере восемь месяцев, а сроки его восстановления колеблются от конца сентября до конца ноября.

Что касается Упамекано, то у него тоже обнаружили проблемы с хрящом. По худшим прогнозам на восстановление французу понадобится три месяца, а значит, его сезон завершен. В клубе же надеются, что Дайот сможет вернуться в конце мая.

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