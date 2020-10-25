Бавария потеряла Дэвиса на длительный срок – защитник не появится на поле до конца года
06:00 - Читати українською
Защитник Баварии Альфонсо Дэвис получил травму в самом начале поединка 5-го тура Бундеслиги против Айнтрахта.
завершено
72’ Лерой Сане
90’ Джамал Мусиала
72’ Лерой Сане
90’ Джамал Мусиала
Канадец получил травму уже на 3 минуте поединка и покинул поле лишь с помощью врачей.
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Наставник Баварии Ханс-Дитер Флик рассказал, что Альфонсо травмировал связки правой лодыжки. Ожидается, что Дэвис пропустит от 6 до 8 недель, то есть вернется около Нового года.
Напомним, что даже без основного левого защитника Бавария уничтожила Айнтрахт (5:0) в матче 5-го тура Бундеслиги.
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