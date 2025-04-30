Дайер, скорее всего, станет игроком Монако будущим летом, о чем сообщали сразу несколько источников.

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По информации журналиста Кристиана Фалька, Бавария делала предложение Эрику о продлении контракта на год. Предложение не устроило Дайера – англичанин хотел контракт как минимум до 2027-го, что и предложило ему Монако. Также он рассчитывает на большее количество игрового времени, чего ему не могли гарантировать в Баварии.

Напомним, Дайер присоединился к мюнхенцам в январе 2024 года на правах аренды, а после того, как сыграл необходимое количество матчей активировалась опция полноценного перехода. В общем, Эрик провел за Баварию 45 матчей, в которых отметился 2 голами и 1 ассистом.

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